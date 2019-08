"Widerliches" Posting von Tourismus-Chef aus OÖ

In OÖ sorgte ein regionaler Tourismus-Chef für Empörung. Er postete zu einem Foto der Superstars Magic Johnson und LL Cool J: "Sind die mit dem Schlauchboot gekommen?"

Attacke auf US-Superstars

"Widerlicher Kommentar"

Geschmacklose Entgleisung eines regionalen Tourismus-Chefs in Oberösterreich. Was ist passiert?Ein ÖVP-naher Fotograf aus Oberösterreich postete auf Facebook Fotos aus dem berühmten Nachtclub "Le Club 55" aus St. Tropez.Es war übrigens jener Fotograf, der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in dem schicken Club fotografiert hatte – mehr hier Auf einem Bild waren zwei Superstars zu sehen. Der Ex-NBA-Basketball-Spieler Magic Johnson und Rap-Superstar LL Cool J.Unter den Fotos posteten mehrere Facebook-Freunde des Fotografen Kommentare. Einer davon: Ein ÖVP-naher, regionaler Tourismus-Chef aus OÖ postete dazu: "Oder sind (sic!) gerade mit dem Schlauchboot von Libyen rübergekommen". Dazu machte er noch eine Zwinger-Emoji.Die SPÖ ist empört. „Dieser widerliche Kommentar zeigt, wie sehr die FPÖ bereits auf die ÖVP abgefärbt hat. So etwas ist leider kein Einzelfall", so SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer:Und: "Ich würde mir wünschen, dass sich die Volkspartei wieder verstärkt auf christlich-soziale und demokratische Werte besinnt."Der Tourismus-Chef selbst zeigt sich reuig. "Es tut mir sehr leid. Es war ein Fehler. Ich entschuldige mich, ich habe das Posting bereits gelöscht".(red)