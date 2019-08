Rätsel um Flugroute an Österreich-Grenze

Ein Leser-Reporter beobachtete, wie ein Flugzeug ungewöhnliche Schleifen über der Ostschweiz zog.

"Das habe ich so noch nie gesehen", sagt Leserreporter René Engler aus Buchs (Schweiz) gegenüber 20 Minuten. Ein Flugzeug habe kürzlich seltsame, regelmäßige Schleifen über der Ostschweiz und dem Bodenseegebiet gezogen - direkt an der österreichischen Grenze.Der 54-jährige Informatiker schaut auf der App Flightradar24 regelmäßig nach, welche Flugzeuge gerade über sein Haus fliegen. Auf der App wird jeweils die Flugroute angezeigt. Die App wird auch "das Facebook der Luftfahrt" genannt. Man kann quasi live Flugzeugen folgen und erfährt, woher sie kommen, wohin sie gehen und welche Route sie fliegen. Dabei ist der Leserreporter auf die kuriose Flugroute gestoßen.Doch wozu hat die Propellermaschine die engen Schleifen über der Ostschweiz gezogen? Es handelte sich um einen Vermessungsflug, wie der "Südkurier" kürzlich berichtete.Ein Unternehmen aus dem deutschen Magdeburg erstellte Luftaufnahmen für eine Luftbildkarte. Dazu fliegt das Flugzeug auf möglichst gerader Linie, dreht und fliegt mit einer gewissen Überlappung dieselbe Strecke wieder zurück. Später ergebe sich daraus ein durchgehender Bildteppich, erklärte das Unternehmen der Zeitung.Leser-Reporter Engler vermutete bereits, dass etwas in dieser Art hinter dem rätselhaften Flug steckt. Er habe sich vor allem über die große Fläche gewundert, die der Flieger abflog. Diese reichte von Chur bis fast nach Tuttlingen im süddeutschen Raum.(red)