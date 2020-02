Helikopter, Straßensperren – Hollywood top secret in Wien

Was wird denn hier gedreht? Unser Leserreporter beobachtete eifrige Filmaufnahmen im vierten Bezirk.

Hollywood in Wien? Viele Amerikaner traf unser Leserreporter Dienstag zur Mittagszeit, die fleißig an einem Dreh arbeiteten. "Sie sagten mir, sie würden für Amazon Prime drehen", erklärte Leserreporter Timo A. Die Serie soll "The Pack" (Das Rudel) heißen und alles sei auch noch Top Secret. Auch die Wiener Film Commission bestätigtenichts von diesem Dreh. Sie könne aber auch nichts ausschließen. Ab der Mittagszeit wurde die Technikerstraße im vierten Wiener Gemeindebezirk auch gesperrt.Bereits am Montag meldeten Leserreporter, dass Außenaufnahmen in der Innenstadt von einem Helikopter aus getätigt wurden.Erst gestern wurde bekannt, dass Wien als Filmlocation Rekorde bricht. Bei der Vienna Film Commission, der zentralen Agentur der Stadt für Drehbewilligungen wurden 2019 684 nationale und internationale Filmprojekte eingereicht. Das bedeutet eine Steigerung von 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Vor allem in der Innenstadt wird gerne gedreht (20,7 Prozent).Danach stehen auf der Charts der Wiener Drehorte die Leopoldstadt, Landstraße, Alsergrund, Mariahilf und Döbling. Die Netflix Serie "Freud" wurde im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem ORF gedreht, genauso wie die fünfte Staffel "Vorstadtweiber".