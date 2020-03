Raub in Wien: Polizei nimmt 6 Jugendliche fest

Nachdem vor wenigen Tagen ein Jugendlicher in Wien beraubt wurde, konnte die Polizei nun die Festnahme von sechs Verdächtigen vermelden.

Am vergangenen Freitag kam es in Wien-Brigittenau zu einem Raub an einem Jugendlichen. Sechs Verdächtige, die bei der Tat in der U-Bahn-Station Handelskai beteiligt gewesen sein sollen, wurden nun von der Polizei festgenommen.Bei den sechs Verdächtigen handelt es sich um zwei 13-Jährige, zwei 14-Jährige, einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen. Sie stehen im Verdacht, einen jugendlichen Passanten umzingelt und unter Androhung von Schlägen dessen Kopfhörer und Bargeld im einstelligen Eurobereich geraubt zu haben.Durch intensive Ermittlungen und Zeugenbefragungen konnte einer der 13-Jährigen ausgeforscht und festgenommen werden. Er ist geständig. Im Zuge der Einvernahmen kamen die Ermittler auf die fünf weiteren Tatverdächtigen, die ebenfalls festgenommen werden konnten. Der 14-Jährige ist nicht geständig, alle anderen sind teilgeständig. Sie geben zu, bei dem Raub anwesend gewesen zu sein, bestreiten jedoch die Tatausführung.