Raubüberfall, weil Täter das Gefängnis vermisste

Am 9. Juli betrat ein Unbekannter ein Burgerrestaurant in Escanaba, Michigan, und schob dem Kassierer wortlos einen Zettel hin: "Das ist ein Überfall!"

Doch anstatt das Geld einzusacken und dann schnell zu verschwinden, suchte der Räuber die Toilette auf – und wartete dort still auf das Eintreffen der Polizei. Mark W. (59) ließ sich widerstandslos festnehmen. Er war völlig unbewaffnet. Doch warum das alles?Das traurige Motiv hinter dem Überfall offenbarte sich erst bei dem folgenden Prozess. Der Amerikaner hatte laut seinem Verteidiger Tim Cain die Tat nur verübt, um wieder zurück ins Gefängnis zu kommen."Ich scheine im Laufe der Zeit meine Fähigkeit verloren zu haben, als normales Mitglied dieser Gesellschaft zu agieren", so der Angeklagte gegenüber dem Gericht. Er wolle nur wieder zurück in Haft: "Ich möchte mich bei den Betroffenen zutiefst für mein Verhalten entschuldigen."Richter John Economopoulos erfüllte ihm diesen Wunsch: "Wenn die Welt da draußen für Sie eine feindselige Umgebung ist, und sie in der Welt der Justizanstalten besser zurechtkommen.... dann ist meine Nachricht an Sie: Wenn Sie hier kein gesetzestreuer Bürger sein wollen oder können, dann versuchen Sie wenigstens Ihr Bestes ein Musterhäftling zu sein.Auf Mark W. warten nun – weil es bereits seine vierte Verurteilung ist – 25 bis 40 Jahre Haft. Über das genau Strafmaß wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, doch Verteidiger Tim Cain erklärte gegenüber amerikanischen Medien, dass sein Mandant "froh" über das Urteil sei.Wie die Gerichtsakten zeigen, war der heute 59-Jährige zuletzt 2012 wieder in Freiheit entlassen worden. Drei Jahre zuvor hatte er ebenfalls unbewaffnet die Filiale einer Schnellrestaurantkette überfallen.