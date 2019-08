Räuber mit Kalaschnikows fackeln Geldtransporter ab

Schwer bewaffnete Unbekannte haben in La Sarraz, Schweiz, zwei Geldtransporter überfallen. Sie stoppten den Konvoi mit einer Straßensperre.

In der Nacht auf Freitag kam es in der Schweiz zu einem Überfall auf zwei Geldtransporter. Gegen 3 Uhr morgens wurden zwei Fahrzeuge bei der Autobahnausfahrt von La Sarraz im französisch-sprachigen Kanton Waadt von Kriminellen gestoppt.Laut Zeugen blockierten zwei Autos den Weg der Fahrzeuge. Wie die Polizei mitteilt, gelang einem der Geldtransporter die Flucht. Davon ließen sich die Kriminellen nicht unterkriegen. Mit Kalaschnikows bewaffnet setzten sie die Insassen des zweiten Transporters unter Druck. Die Angestellten der Sicherheitsfirma mussten ihren Wagen verlassen und wurden anschließend verprügelt.Nach dem geglückten Raubüberfall schossen die Täter auf ihre beiden Fahrzeuge und diese gingen in Flammen auf. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, flüchteten die Kriminellen mit mehreren Autos, die ebenfalls wenig später in Brand gesetzt wurden.Die Fahrer der Wagen erhielten ärztliche und psychologische Betreuung. Trotz des großen Polizeiaufgebots konnten die Diebe noch nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise der Öffentlichkeit.Im Juni fand ein ähnlicher Überfall statt. Kurz nach Mitternacht zwangen Unbekannte mithilfe mehrerer Autos den Wagen einer Transportfirma zum Halten und drängten die Fahrer mit vorgehaltener Waffe aus der Fahrerkabine.