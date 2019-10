Räuber stahlen in nur 12 Sekunden Rolex-Uhren

12 Sekunden, 12 Hammerschläge, 70.000 Euro Ausbeute: In Mailand gelang es Dieben, in Rekordzeit einen Juwelier auszurauben. Vom Rekord-Einbruch gibt es auch ein Video.

Mit einem Hammer schlug ein Dieb in der Via Cesare Battisti in Mailand Italien auf das Panzerglas eines Juweliergeschäfts ein, nach nur 12 Schlägen und innerhalb von 12 Sekunden war der Spuk vorbei. Der dunkel gekleidete Mann mit Hut hatte es geschafft, ein Loch in des dicke Panzerglas zu schlagen, griff hinein und schnappte sich zwei Rolex-Armbanduhren. Wert: 70.000 Euro.Den extrem schnellen Angriff zeichnete eine Überwachungskamera auf. Darauf zu sehen ist nicht nur der Räuber sondern auch sein Komplize, der ihm den Rücken frei hält. Die Technik, die bei dem Überfall angewendet wurde, ist eine auf die sich Banden auf dem Balkan uns in Ostereuropa spezialisiert haben, so die Ermittler.Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll es sich bei den Herrschaften auf dem Video um Mitglieder von genau so einer kriminellen Bande handeln. Da auch die Gesichter der Räuber auf den Videos zu sehen sind, gehen die Ermittler aus, dass sie Mailand sehr schnell verlassen haben.Der Juwelier, der die Schläge im Geschäft mitbekommen hatte, war in ein Hinterzimmer geflüchtet und hatte sofort die Polizei gerufen. Obwohl die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort waren, gelang den beiden Männern die Flucht …