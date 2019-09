Räuber stürmt mit Gewehr Klagenfurter Wettlokal

Mitten in der Nacht auf Freitag hat ein bisher unbekannter Täter ein Wettlokal im Klagenfurter Ortsteil St. Peter gestürmt. Trotz Alarmfahndung konnte er entkommen.

Laut Aussage einer Angestellten, habe der mit Kapuze und roten Handschuhen bekleidete Mann gegen 03.30 Uhr früh das Gebäude betreten und eine Langwaffe auf sie gerichtet. Unter Drohungen raubte der Täter in weiterer Folge Bargeld aus dem Tresor bevor er flüchtete.Trotz des Schocks konnte sich die Zeugin relativ genau an den Räuber erinnern und lieferte eine detaillierte Personsbeschreibung.Es handle sich bei demnach um einen etwa 160 bis 170 cm großen Mann mit ausländischem Akzent. Er soll einen grauen Pullover und graue Hose, sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle getragen haben. Besonders die roten Handschuhe und schwarze Kapuze des Mannes blieben der Frau in Erinnerung.Trotz der genauen Beschreibung konnte der Gesuchte bei der sofort eingeleiteten Alarmfahndung nicht ausfindig gemacht werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.