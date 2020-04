24-Jähriger raubt Seniorin in Wien Tasche und verletzt sie

Am Freitagvormittag entriss ein 24-jähriger Inder einer alten Dame die Handtasche. Die Frau stürzte, der Räuber versteckte sich hinter einem Mauervorsprung - die Polizei fand ihn dennoch.

Ein 24-jähriger indischer Staatsangehöriger steht im dringenden Verdacht, am Karfreitag gegen 12.30 Uhr eine betagte Frau (84) in einer Wohnhausanlage nahe des Karmelitermarktes (Leopoldstadt) niedergestoßen und ihr die Handtasche entrissen zu haben. Der Angreifer konnte durch einen Zeugen kurzfristig an der Flucht gehindert werden, woraufhin der Beschuldigte die Handtasche wegwarf und seine Flucht fortsetzte.Im Innenhof einer anderen, nahelegenen Wohnhausanlage versteckte sich der mutmaßliche Täter hinter einem Mauervorsprung. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein und konnte den Mann rasch finden und festnehmen. Das betagte Opfer wurde mit Verdacht auf Prellungen und Abschürfungen mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.