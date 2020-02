17.02.2020 16:16 Räuber waschen 2,5 Mio. und hängen Geld in Garten

Am Donnerstag ging der Bankräuber nach dem Überfall der Churer Kantonalbank in ein Lokal, um ein Bier zu trinken. Es ist nicht der erste skurrile Überfall in der Schweiz.