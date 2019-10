Mann fuhr mit 12,5 Kilo Kokain nach Österreich

In der Nacht auf Samstag zog die deutsche Polizei auf der A8 einen Autofahrer aus dem Verkehr, der mit insgesamt 12,5 Kilogramm Kokain unterwegs war. Sein Ziel: Österreich.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten auf der Autobahn A8 bei Bad Feilnbach ein Auto mit deutscher Zulassung.Der 28-jährige Fahrer aus Albanien erklärte, dass er auf dem Weg Richtung Österreich sei. Und offenbar war der Lenker mit schwerem "Gepäck" unterwegs.Denn bei der Kontrolle entdeckten die Fahnder satte 12,4 Kilogramm Kokain, die im Inneren des Autos versteckt waren. Die Drogen haben einen Wert von rund einer halben Million Euro.Nach Anordnung des Amtsgerichts Rosenheim befindet sich der Albaner wegen "Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu Handelszwecken" in Untersuchungshaft.Wohin der 28-Jährige mit dem Kokain in Österreich genau wollte, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Die weiteren Untersuchungen übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München.