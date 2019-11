Raubüberfall in Döbling: 59-Jähriger niedergeschlagen

(Symbolfoto): Ein 59-Jähriger wurde in seinem Wohnhaus in Wien-Döbling niedergeschlagen und ausgeraubt.

Tatverdächtige festgenommen

Im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in Wien-Döbling attackierten am Montag ein 44- und zwei 50-Jährige einen 59-jährigen Mann. Sie raubten ihm Bargeld und verletzten ihn im Bereich des Rückens und der Brust.Dem 59-Jährigen gelang es, aus dem Haus zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Die Tatverdächtigen aus Russland und der Ukraine konnten noch in der Nacht in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.