Raubversuch: Polizei sucht diese drei Verdächtigen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Polizei die Fotos von drei mutmaßlichen Räubern veröffentlicht. Sie sollen im November des vergangenen Jahres zugeschlagen haben.

Drei Männer stehen im Verdacht, im November 2019 ein Brüderpaar in Wien-Liesing beraubt zu haben. Sie stehen im Verdacht, die späteren Opfer am 03.11.2019 gegen 18.00 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße angehalten und die Herausgabe von Geld gefordert zu haben.Dabei seien die beiden mit dem "Abstechen" bedroht worden, falls es zu keiner Geldübergabe komme. Die Opfer ließen sich jedoch nicht einschüchtern, wodurch die Verdächtigen die Flucht ergriffen.Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die Veröffentlichung der Lichtbilder. Hinweise zum Aufenthaltsort oder der Identität der Gesuchten können, auch anonym, ans Landeskriminalamt Wien unter den Telefonnummern 01-31310 57210 oder 01-31310 57800 gegeben werden.