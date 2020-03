20.03.2020 15:10 Rauchfangkehrer helfen jetzt auch beim Einkaufen

Rauchfangkehrer Joachim Vielmetti jun. erledigt momentan auch Einkaufsdienste. Bild: privat

In diesen besonderen Zeiten helfen die niederösterreichischen Rauchfangkehrer auch bei Einkauf & Co. "Helfen, wo Hilfe gebraucht wird", so das Motto.