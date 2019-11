Rauchverbot: 247 Lokale in Wien kontrolliert

Das Rauchverbots in der Gastronomie hatte in Wien verstärkte Kontrollen durch das Marktamt zur Folge.

5.000 Kontrollen bis Jahresende

Seit 1. November darf in den Lokalen nicht mehr geraucht werden. Mit dem Inkrafttreten des generellen Rauchverbots in der Gastronomie haben die Bundesländer die Pflicht, dieses Gesetz auch kontrollieren.In Wien wird die Einhaltung vom Marktamt überprüft. Erste Kontrollen fanden aber nicht wie befürchtet in der Nacht von 31. Oktober auf 1. November, sondern am 1. November statt.Insgesamt wurden am ersten Tag 247 Lokale kontrolliert. Die Bilanz fällt durchaus positiv aus. In drei Fällen fehlte die Kennzeichnung, nur in einem einzigen Lokal wurde geraucht, was vom Marktamt angezeigt wurde.Bis Jahresende sollen vom Marktamt voraussichtlich 5.000 weitere Kontrollen durchgeführt werden. Beim ersten Verstoß wird eine Strafe von 800 Euro fällig. Im Wiederholungsfall sind es 1.200 Euro. Die Maximalstrafe im bundesweit geltenden Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz liegt bei 10.000 Euro.