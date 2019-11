Rauchverbot bald auch auf Österreichs Bahnhöfen

Ab 1. April 2020 werden Österreichs Bahnhöfe komplett rauchfrei. Nach dem Verbot in den Eingangshallen und Wartehäuschen werden in den nächsten Monaten auch die beliebten Raucherinseln auf den Bahnsteigen verbannt.

Viele Zigarettenstummel auf den Gleisen

Mehr Rücksicht auf Nichtraucher

Es handelt sich keineswegs um einen Aprilscherz. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, gilt bald ein Rauchverbot auf allen österreichischen Bahnhöfen. Bisher durfte noch auf den sogenannten Raucherinseln am Bahnsteig gequalmt werden. Damit ist ab 1. April Schluss.Nach dem Verbot in den Eingangshallen und Wartehäuschen werden in den nächsten viereinhalb Monaten alle Inseln und Aschenbecher entfernt.Von rund 1000 Bahnhöfen gibt es noch etwa 100 Zugstationen mit Raucheroasen. Ein Großteil davon entfällt auf Kärnten und die Steiermark. 35 sind es in Niederösterreich und rund 20 in Oberösterreich. Wien und Burgenland sind bereits rauchfrei. Der Wiener Hauptbahnhof ist bereits seit zwei Jahren rauchfrei."Mit dem generellen Verbot wollen wir verhindern, dass Zigarettenstummel auf die Gleise geworfen werden oder am Bahnsteig liegen bleiben. Es handelt sich um giftigen Sondermüll mit Mikro-Plastik!", erklärt ÖBB-Chef Andreas Matthä die Maßnahme.Zudem soll mehr Rücksicht auf Nicht-Raucher genommen werden. "Auch wenn die Raucherbereiche im Freien sind und die Belästigung dadurch gering ist, steht der Schutz der vielen Kunden im Vordergrund", so Matthä.Strafen soll es vorerst jedoch keine geben. "Die Einhaltung des generellen Rauchverbots wird durch unsere Sicherheitsmitarbeiter kontrolliert, die bei Zuwiderhandeln höflich auf das Rauchverbot hinweisen", erklärt der oberösterreichische ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner.Die Flughäfen in Österreich sind von der Regelung vorerst nicht betroffen. Flug-Passagiere dürfen auf dem Wiener Airport weiter in speziellen Bereichen qualmen. Die Raucher-Kabinen sind fast luftdicht verschlossen, um Nichtraucher nicht zu belästigen. In den Lounges gilt hingegen ein striktes Verbot.