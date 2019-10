Rauchverbot: Boom bei Winter-Schanigärten

Ab 1. November gilt das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, für viele Lokale existenzbedrohend. Winter-Schanigärten können helfen.

Winter-Schanigärten im Trend

Im Ilona-Stüberl (City) weiß sich Betreiberin Maria Fodor zu helfen: Bei ihr dürfen Gäste im Winter-Schanigarten weiter rauchen.Fodor betont: "Für Cafés und Beisln, die von Stammgästen leben, kann das Rauchverbot existenzbedrohend sein." Ein Winter-Schanigarten kann das Problem lösen, so Fodor.hat bei der Stadt nachgefragt. Im Rathaus wird bestätigt, dass es einen Trend in Richtung mehr Winter-Schanigärten gibt, "auch wenn sich das seriös erst nach dem Ende der Saison sagen lässt".Schon 2018/19 gab es einen Rekord: 230 Wirte haben den Schanigarten auch bei Kälte betrieben, in der Saison davor waren es nur 155.