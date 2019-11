Rauchwolke über Sydney: Kaum Luft zum Atmen

Die Buschbrände nördlich von Sydney haben die australische Metropole in dichte Rauchwolken gehüllt. Kinder sollten zu Hause bleiben.

Wasser wird knapp

Völlig grau präsentierte sich Australiens Metropole Sydney am Donnerstag. Mehr als 40 Grad wurden in der Stadt gemessen, dazu dicke Rauchwolken, die den Bewohnern kaum Luft zum Atmen lässt.Die Schulen in der Stadt wurden von den Gesundheitsbehörden angewiesen, Kinder möglichst in den Gebäuden zu lassen. Entspannung ist keine in Sicht.Aufgrund der starken Winde warnen die Behörden im Osten und Süden des Landes vor neuen Bränden. Hunderte Buschfeuer haben in den vergangenen Wochen weite Landstriche erfasst und verwüstet. Mindestens sechs Menschen sind gestorben. Rund 600 Häuser wurden zerstört.Aufgrund der großen Trockenheit sollen die Leute in Sydney auch Wasser sparen. Laut Wetterbericht wird sich die Lage in den nächsten Tagen nicht bessern.Weil die Wasservorräte in den Speicherbecken knapp werden, darf bei Autowäsche und Gartenpflege bald kein Wasser aus Schläuchen mehr verwendet werden, sondern nur noch aus Kübeln. Wer dagegen verstößt, riskiert eine saftige Geldstrafe.