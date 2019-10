Rauferei vor Lokal: Junger Mann verletzt im Spital

Zwischenfall in Melk: Zwei junge Männer gerieten aneinander, ein 21-Jähriger musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Streithähnen in der Nacht auf Sonntag vor einer Disco in Melk: Zwischen 2 und 3 Uhr in der Früh gerieten zwei Burschen (beide 21 Jahre alt) ohne ersichtlichen Grund aneinander.Bei der Rauferei soll der 21-Jährige seinen Kontrahenten gewürgt und ihn zu Boden gerungen haben. Dabei erlitt das Opfer Kopfverletzungen und musste ins Spital nach Melk gebracht werden. Der Verdächtige konnte mittels Zeugen ausgeforscht werden – Anzeige wegen Körperverletzung.