Rax: Mountainbikerin (50) bei Sturz schwer verletzt

Gleich zwei Mal kam es am Nationalfeiertag auf der Rax zu Helikopter-Bergungen. Eine Frau stürzte, eine andere war zu müde zum Weitergehen.

Hochbetrieb herrschte am sonnigen Nationalfeiertag auf der Rax (Bezirk Neunkirchen), allerdings nicht nur was die Touristen anging, sondern auch für die Bergrettung Reichenau. Es kam zu mehreren Einsätzen, zwei Mal musste gar der Hubschrauber ausfliegen.Zunächst stürzte am frühen Nachmittag seine 50-jährige Mountainbikerin aus Niederösterreich auf dem Weg von der Speckbacher-Hütte ins Tal und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Oberarm zu. Die Frau wurde von der Einsatzmannschaft der Bergrettung erstversorgt und mittels Gebirgstrage zu einer Lichtung gebracht, wo sie vom Notarzthubschrauber Christophorus 3 mittels Taugeborgen und ins Krankenhaus geflogen wurde.Um 17 Uhr kam dann der nächste "Notfall": Eine ebenfalls inNiederösterreich wohnhafte Frau konnte auf der sogenannten Brandschneid ihren Weg aufgrund von Erschöpfung nicht mehr fortsetzen. Die Frau wurde kurz vor Einbruch der Dunkelheit gemeinsam mit ihrem Begleiter vom Hubschrauber des Innenministeriums geborgen und ausgeflogen.