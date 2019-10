Razzia in steirischem Schlachthof, Leiter in Haft

Bei einer Razzia in einem steirischen Schlachthof hat die Polizei nicht nur Fleisch beschlagnahmt, sondern auch den Betriebsleiter festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch bekanntgab, ist es am Dienstag zu einer Razzia in einem steirischen Schlachthof gekommen. Die "Krone" berichtet von einer "Gammelfleisch-Razzia".Die Einsatzkräfte beschlagnahmten in einer geheim gehaltenen Aktion Unmengen an Schweinefleisch, das angeblich verdorben sein soll. Der Verdacht des schweren Betrugs steht im Raum, auch zahlreiche Unterlagen nahmen die Ermittler mit. Zudem wurde der Betriebsleiter des Schlachthofs festgenommen, weil "Verdunkelungsgefahr" besteht.Der Festgenommene soll nicht geständig sein. Auch ist noch unklar, ob das beschlagnahmte Fleisch tatsächlich gesundheitsschädlich ist. Das sollen nun Untersuchungen zeigen.Der Betrieb im Bezirk Leibnitz ist seit 2015 zudem im Visier des "Vereins gegen Tierfabriken", der dort die extrem brutale Vorgangsweisen anprangert. Damals habe es dort einen Arbeiter gegeben, der "aufs Ärgste und wie von Sinnen auf die Tiere eindrischt". Das Land Steiermarkt kündigte schon damals schärfere Kontrollen an.