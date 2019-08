Razzia: Polizei nimmt zwei Schmuggler fest

Drogen-Razzia in Wien: 53 Kilogramm Marihuana wurden sichergestellt.

Bei einer Drogen-Razzia der Polizei kam es zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Schmuggler, sowie 53 Kilogramm Marihuana.

In der Zeit von Mittwochvormittag bis Donnerstagnacht führten 13 Polizisten und fünf Beamte der Abteilung Fremdenpolizei eine Schwerpunktaktion durch. Bei Fahrzeugkontrollen und gezielten Personenkontrollen kam es zu vier Festnahmen und Anzeigen nach dem Fremdenpolizeigesetz gegenuber zwei chinesischen Staatsburgern (48 bzw. 56 Jahre alt), einem 43-jahrigen agyptischen Staatsburger sowie einem 46-jahrigen serbischen Staatsburger.Im Zuge der Streife wurden auch zwei mutmaßliche Schmuggler festgenommen. Ein 42-jahriger serbischer und ein 38-jahriger albanischer Staatsburger. Ihre "Schmugglerautos" wurden sichergestellt. In diesen befand sich 53 Kilogramm Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Beide Tatverdachtigen sind in Haft, weitere Ermittlungen sind im Gange. (red)