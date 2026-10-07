i Ferngesteuertes Modellauto beim Rennen pixabay.com Irres Spielzeug RC-Auto rast mit 403 km/h zu Weltrekord Ein britischer Ingenieur baute ein ferngesteuertes Auto, das schneller ist als die meisten Sportwagen - dank 3D-Druck. Von Technik Heute 07.10.2026, 22:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stephen Wallis hat das scheinbar Unmögliche geschafft: Der Maschinenbauingenieur aus Großbritannien entwickelte in nur acht Monaten ein ferngesteuertes Auto, das bei einem offiziellen Weltrekordversuch sagenhafte 250,67 mph (rund 403 km/h) erreichte.

Wenige Wochen später legte er bei einem inoffiziellen Lauf sogar noch nach und knackte die 256-mph-Marke. "Bei diesen Geschwindigkeiten wird alles schwierig. Aerodynamik, Reifen, Elektronik und Zuverlässigkeit müssen alle zusammenwirken", erklärt der Tüftler, dessen YouTube-Kanal Zehntausende regelmäßige Zuschauer verfolgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie 3druck.com berichtet, setzte Wallis bei der Entwicklung seines Rekord-Boliden auf eine Kombination aus 3D-Druck und cloudbasierter Konstruktionssoftware. Viele Bauteile fertigte er selbst - entweder additiv oder in Handarbeit. Komponenten aus Aluminium und Kohlefaser ließ er extern herstellen.

3D-Druck verkürzte Entwicklungszeit enorm

Gerade der 3D-Druck verkürzte dabei die Entwicklungszeit deutlich: Neue Designs konnten nach Tests überarbeitet und ohne klassische Werkzeugfertigung sofort wieder produziert werden. Das war bei einem Fahrzeug, bei dem Aerodynamik, Reifen, Elektronik und mechanische Belastbarkeit bei solchen Geschwindigkeiten perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen, ein entscheidender Vorteil.

Die Finite-Elemente-Analyse half Wallis zudem dabei, verschiedene Fahrwerks- und Felgenkonstruktionen zu simulieren. "Das hat mir geholfen, das endgültige Modell zu verfeinern und noch ein kleines bisschen mehr Geschwindigkeit herauszuholen, ohne das Auto zu beschädigen", so der Ingenieur.

Nächstes Ziel: 483 km/h

Greg Brown von Onshape, dem Anbieter der verwendeten Cloud-Software, zeigte sich beeindruckt: "In nur acht Monaten hat er eine ehrgeizige Idee in ein Fahrzeug verwandelt, das einen Weltrekord gebrochen hat." Besonders hob Brown hervor, dass Wallis sein Wissen über seinen YouTube-Kanal und durch die Arbeit mit Schülern und Studenten weitergibt.

Die Bilder des Tages i ?

Wallis selbst denkt bereits an sein nächstes Projekt: ein RC-Fahrzeug, das die Marke von 300 mph (rund 483 km/h) überschreiten soll. Bei diesem Tempo würde das Modellauto sogar manchen Formel-1-Boliden überholen.