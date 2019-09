Premieren-Tickets für "Ready or Not" gewinnen

"Heute.at" verlost 3 x 2 Premieren-Tickets im Hollywood Megaplex Gasometer am 26. September 2019.

3 x 2 Tickets für die Premiere gewinnen

"Ready of Not - Auf die Plätze, fertig, tot" begleitet eine junge Braut (Samara Weaving), die durch eine altehrwürdige Tradition in die reiche, exzentrische Familie ihres frisch angetrauten Ehemanns eingeführt wird – daraus entwickelt sich ein tödliches Spiel, in dem jeder um sein Überleben kämpft.Mit Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowellPremiere READY OR NOTDonnerstag 26. September 2019Filmbeginn: 20:00Kartenabholung: ab 19:00Hollywood Megaplex GasometerDieses Gewinnspiel ist bis 24. September 12 Uhr gültig