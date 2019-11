Real-Coach gesteht: "Ich liebe einen Paris-Star!"

Am Dienstag trifft Real Madrid im Champions-League-Hit auf Paris Saint-Germain. Real-Coach Zinedine Zidane überrascht vor dem Duell mit einer launigen Liebeserklärung.

Die geht an PSG-Superstar Kylian Mbappe. "Ich bin schon in ihn verliebt", lacht Zidane. Er kenne den 20-Jährigen schon lange und schätze ihn "vor allem als Person."Der Hintergrund der Liebeserklärung ist millionenschwer. Laut französischen Medien soll Real die Verpflichtung des Torjägers vorbereiten – und zwar um die Rekordsumme von 400 Millionen Euro. Mbappes Vertrag bei Paris läuft erst am 30. Juni 2022 aus.Nicht nur Zidane würde Mbappe bei den Madrilenen mit offenen Armen empfangen. Auch Eden Hazard schwärmt: "Er wird in wenigen Jahren der beste Fußballer der Welt sein. Mit 20 Jahren spielt er bereits auf höchstem Niveau. Ich war zwar selbst mit 20 schon französischer Meister mit Lille, habe mich aber nur Schritt für Schritt entwickelt."