Real gewinnt, Bale wird von den Fans ausgepfiffen

Mit einem 3:1-Erfolg über Real Sociedad bleibt Real Madrid in der 14. Runde der Primera Division punktegleich mit Barcelona an der Tabellenspitze. Im Fokus war dabei allerdings Gareth Bale.

Der walisische Teamspieler wurde sowohl bei der Vorstellung aller Real-Kicker, als auch beim Aufwärmen an der Seitenlinie und bei seiner Einwechslung in der 67. Minute von den eigenen Fans ausgepfiffen.Der Grund dafür ist der provokante Jubel des 30-jährigen Offensivspielers beim walisischen Nationalteam. Nach dem 2:0-Erfolg über Ungarn, der Wales das fixe EM-Ticket brachte, hatte Bale mit einer Fahne gejubelt, auf der stand "Wales, Golf, Madrid. In dieser Reihenfolge."Auf dem Rasen hatte Willian Jose die Basken bereits in der zweiten Minute in Front gebracht, einen Rückpass von Sergio Ramos Richtung Thibaut Courtois abgefangen. Doch Karim Benzema (37.), Federico Valverde (47.) und Luka Modric (74.) hatten für einen klaren "königlichen" Sieg gesorgt.Rivale FC Barcelona hatte sich bereits am Nachmittag zu einem 2:1-Auswärtssieg bei Leganes gemüht. Die Führung durch Youssef En-Nesyri (12.) hatten Luis Suarez (53.) und Arturo Vidal (79.) gedreht.