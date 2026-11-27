i Marlisa Rudzio APA-Images / Action Press / Nicole Kubelka "Ging mir gar nicht gut" Reality-Star verliert 15 Kilo nach Bodyshaming Marlisa Rudzio entwickelte nach einem fiesen Spruch einer Konkurrentin Essprobleme. Jetzt spricht sie offen über ihren Kampf mit dem Körper. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Reality-TV-Format "Forsthaus Rampensau Germany" fällt Marlisa Rudzio (37) sofort durch ihre starke Gewichtsabnahme auf. Mitstreiter Giuliano Hediger (27) spricht sie direkt darauf an: "Du hast voll abgenommen." Tatsächlich hat die Influencerin in den vergangenen Monaten 15 Kilo verloren.

"Psychisch ging es mir gar nicht gut", erklärt Marlisa den Grund für ihren drastischen Gewichtsverlust. Der Auslöser: Ein respektloser Kommentar von Mitkandidatin Brenda Brinkmann (23), die sie in der Show "Reality Backpackers" als "Raupe Nimmersatt" titulierte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut TAG24 löste dieser Bodyshaming-Kommentar nicht nur Komplexe bei der 37-Jährigen aus, sondern auch einen Shitstorm in den sozialen Medien. "Ich habe Nachrichten bekommen, wie ich mit meinem Aussehen so einen hübschen Mann kriege", erinnert sie sich. Irgendwann habe sie nicht mehr richtig essen können.

Brenda zeigt keine Reue

Die 23-jährige Brenda Brinkmann kann die Aufregung hingegen nicht nachvollziehen. "Ich habe einen ekligen, trockenen Humor manchmal", rechtfertigt sie sich. Und fügt hinzu: "Sie ist nicht in meinem Freundeskreis und ich muss mich nicht entschuldigen. Es ist mir egal, wie sie sich fühlt und denkt."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" startet auf Joyn. Auf sixx läuft die Show um 20.15 Uhr.