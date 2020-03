Rebecca Mir (28) zeigt im Rock fast schon zu viel

"taff"-Moderatorin Rebecca Mir zieht mit einem Schnappschuss auf Instagram gerade die Blicke ihrer Fans auf sich. Die 28-Jährige zeigt sich nämlich in einem tief geschlitzten Rock.

Hollywood-Star Angelina Jolie machte im Jahr 2012 auf dem roten Teppich der Oscars die "Beinschlitz"-Pose einst zum viralen Hit.Acht Jahre später beweist nun Rebecca Mir mit einem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil, dass die Pose noch immer ein echter Hingucker ist und für viel Gesprächsstoff sorgt.Die "taff"-Moderatorin veröffentlichte nämlich ein Bild in einem tief geschlitzten Rock, mit dem sie ihren knapp 540.000 Followern gerade den Atem raubt.Dass die 28-Jährige eine Hammer-Figur besitzt, durften ihre Fans bereits in der Vergangenheit das eine oder andere Mal bewundern.Ob im sommerlichen Troptop, im lockeren Sport-Outfit oder im eleganten Abendkleid - Rebecca Mir weiß, wie sie für Aufregung und Gesprächsstoff im Netz sorgt.Das deutsche Model ist stolz auf seinen Traumpkörper und stellt diesen auch gerne zur Schau. Mit ihrem lässigen Moderations-Outfit setzt sie ihre langen Beine jedenfalls perfekt in Szene.Ihre Follower sind von dem Schnappschuss im Rock jedenfalls mehr als begeistert, wie das Video oben zeigt.