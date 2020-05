"Heißblütig": So purzeln die Kilos bei Rebel Wilson

Die kurvige Schauspielerin hat mit ihren neuen Fotos verraten, wie sie ihren überschüssigen Pfunden den Kampf ansagt und sorgt für Begeisterung.

Für das aktuelle Jahr hat sich die australische Schauspielerin Rebel Wilson (40, "Pitch Perfect") einiges vorgenommen: Nicht nur, dass sie 2020 unter das Motto "Jahr der Gesundheit" stellt, konsequent lässt sie die zusätzlichen Kilos in schweißtreibenden Work-Outs purzeln. Wie sehr sich ihre Kampfansage inzwischen ausgezahlt hat, präsentiert die blonde Comedy-Lady stolz auf Instagram.Mit einer ganzen Reihe von Fotos zeigt sie sich im Sport-Outfit, schwarzem BH und in sexy Posen vor der Kamera. "Ich nenne diese Reihe: Zuhause mit Rebel", schreibt sie unter ihr Posting und dürfte somit noch weitere Aufnahmen im Ärmel haben. So viel neues positives Körpergefühl gefällt auch Rebels Fans: Während ein Follower die Schauspielerin als "heißblütige Sirene" bezeichnet, gibt es von ihrem Personal-Trainer gleich mehrere Feuer-Emojis als Bestätigung.Damit die Kilos auch weiterhin erfolgreich purzeln, verfolgt Rebel seit Beginn des Jahres eine simple Diät: Seit Januar sind Zucker und Junk Food ein absolutes No-Go geworden, dafür stehen regelmäßiges Training und Spaziergänge für die Bewegung am Tagesprogramm.