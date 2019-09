Recyclingbetrieb in Brand: 7 Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehr im Löscheinsatz. Bild: Kein Anbieter/FF Leopoldsdorf

Großeinsatz am Samstag in Himberg: In der Industriestraße brannte es bis in die Nacht hinein bei einem Recyclingbetrieb.

Sieben Feuerwehren standen von Samstag auf Sonntag teilweise bis zu zehn Stunden bei einem Großbrand in Himberg (Bez. Bruck) im Einsatz. In einem Recyclingbetrieb in der Industriestraße waren zwei Mülllager in Brand geraten.



Kurz nach 15 Uhr erfolgte die Alarmierung, es begannen schweißtreibende Löscharbeiten. Im Minutentakt mussten die Atemschutztrupps aufgrund der Hitze und dem starken Rauch getauscht werden.



Erst um 23:17 Uhr konnte durch den Einsatzleiter "Brand aus" gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten für viele Florianis allerdings noch bis ca. 1:30 Uhr an. (min)