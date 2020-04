Regierung stellt Fahrplan aus der Krise vor

Die Bundesregierung stellt am Montag einen Plan vor, wie das Land schrittweise wieder "hochgefahren" werden soll. Erste Geschäfte könnten so nach Ostern wieder aufsperren.

Die Regierung bekam am Sonntagabend neue mathematische Modelle, wie sich die Corona-Krise im Land mit unterschiedlichen Maßnahmen weiter entwickeln würde. Am Montag wollen Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer in einer Pressekonferenz bekanntgeben, welche Maßnahmen sie aufgrund dieser Modelle planen und wie der weitere Fahrplan aus der Krise aussieht.Fix ist: Wenn das Land schrittweise wieder "hochgefahren" wird, wird mit dem Handel begonnen. Das hat die Regierung bereits angekündigt. Geschäfte könnten also schon bald schrittweise wieder aufsperren dürfen. Sebastian Kurz hatte zuletzt auch eine Ausweitung der Maskenpflicht in Aussicht gestellt. Bis zu 500.000 Stück täglich sollen künftig in Österreich hergestellt werden, so Wirtschaftsministerin Schramböck am Wochenende Mittlerweile dürfen vorbestellte Speisen bei Gastro-Betrieben wieder abgeholt werden. Die Wiederaufnahme von Sportveranstaltungen wird dagegen noch dauern. Und ob die Schulen in diesem Schuljahr überhaupt noch einmal in Normalbetrieb gehen, will Bildungsminister Faßmann nach Ostern verraten.