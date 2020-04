04.04.2020 11:37 Neue Atemschutzmaske aus Österreich

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) informierte am Samstag in einer Pressekonferenz über die Produktion von Schutzmasken in Österreich. Derzeit gebe es zu viele unseriöse Angebote aus dem Ausland, deshalb müsse man die inländische Produktion anwerfen.