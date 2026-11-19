i Russel Brand sieht sich mit Anschuldigungen konfrontiert. REUTERS Nach Vergewaltigungs-Urteil Regierung will Russell Brands YouTube-Kanal sperren Russell Brand ließ aus dem Gefängnis seine Unschuld beteuern. Die britische Regierung fordert nun YouTube zur Löschung seines Kanals auf. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der britische Komiker Russell Brand (51) sorgt erneut für Empörung. Seine Ehefrau Laura veröffentlichte am Sonntag eine Videobotschaft auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal, in der sie eine handschriftliche Nachricht ihres verurteilten Mannes verlas.

Brand verbüßt derzeit eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Er wurde wegen Vergewaltigung und drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. In seiner Nachricht schrieb er: "Ich bin nicht schuldig an den Straftaten, für die ich verurteilt wurde. Irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor sich."

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Die britische Regierung bezeichnete die Nachricht als "offensichtlich empörend", heißt es auf rtl.de unter Berufung auf die BBC. Ein Justizminister traf sich daraufhin mit Vertretern von Google, dem Mutterkonzern von YouTube. Die Regierung fordert die Plattform auf, den Kanal des Komikers zu entfernen.

Kritik von allen Seiten

Gefangenen sei es streng untersagt, Erklärungen abzugeben, die bei ihren Opfern Leid auslösen könnten, so die Regierung. Bildungsministerin Lucy Powell kritisierte: Brand zeige "nicht einen Funken Reue" und keinerlei Sensibilität gegenüber seinen Opfern.

Eine Frau, die Brand vorwirft, sie im Alter von 16 Jahren vergewaltigt zu haben, nannte die veröffentlichte Nachricht "verstörend". Sie war allerdings keine Klägerin im jüngsten Strafverfahren.

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Meta sperrte bereits

Die Konten des Komikers auf den Meta-Plattformen Instagram, Facebook und WhatsApp wurden bereits vergangene Woche deaktiviert. Der YouTube-Kanal ist hingegen weiterhin erreichbar. Google hat sich zu der Forderung der britischen Regierung bisher nicht öffentlich geäußert.