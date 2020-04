Reinhold Messner lässt sich scheiden

Bergsteigerlegende Reinhold Messner und seine Ehefrau Sabine haben ihre Scheidung in die Wege geleitet.

Seine Neue ist paar Jahrzehnte jünger

Reinhold Messner und seine Frau Sabine gehen nach zehn Jahre Ehe getrennte Wege. "Ja, sie hat sich von mir getrennt. Ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen, weil mir Familie heilig war", erklärte die Bergsteiger-Ikone vergangenes Jahr dem Magazin "Bunte".Nun haben sie auch die Scheidung in die Wege geleitet, wie er dem Magazin bestätigte: "Einvernehmlich, einen Ehevertrag hatten wir nicht."Inzwischen hat Messner eine neue Frau, Diane Schumacher (40). Wegen der Ausbreitung des Coronavirus leben sie derzeit in München. In seine Heimat Südtirol können sie momentan nicht, denn seine Lebensgefährtin dürfe das als Luxemburgerin nicht. "Jetzt sitzen wir im Homeoffice", so Messner.