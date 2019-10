Rekord: Raumflugzeug blieb 780 Tage im Orbit

Die X-37B befand sich so lange im Weltall wie noch kein anderes wiederverwendbares Raumfahrzeug – mehr als zwei Jahre lang flog sie um die Erde.

Mit 780 Tagen in der Erdumlaufbahn bracht die X-37B ihren eigenen Rekord um 62 Tage. Das unbemannte Flugzeug der US Air Force kann dank seiner Solarzellen so lange im All bleiben und dient zur Erforschung eines wiederverwendbaren Raumfahrzeugs.Gestartet war die X-37B am 7. September 2017 an Bord einer Falcon-9-Trägerrakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Am 27. Oktober 2019 landete sie nun am Kennedy Space Center in Florida. Ursprünglich war das Raumfahrzeug für nur 270 Tage im All ausgelegt.Während des Flugs führte die X-37B, von der die Air Force mindestens zwei Stück hat, mehrere Technologies und Experimente durch, und beförderte auch Mini-Satelliten.Die US Air Force zeigte sich voll zufrieden mit den Resultaten und plant bereits den nächsten Testflug für 2020 – diesmal mit Hilfe einer Alliance Atlas 5 Rakete.