i Die Grünen Oberösterreich Mix my Jingle Remixe Stefans Jingle und gewinne bis zu 500 Euro! Stefan Kaineders Radio-Jingle bekommt einen neuen Sound. Jetzt kannst du deinen eigenen Remix liefern und Musik-Gutscheine gewinnen. Von Irma Basagic 18.09.2026, 14:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefan Kaineder ist derzeit nicht nur mit seiner Stimme im Radio zu hören. Sein Jingle "Da für dich" wird jetzt zur Vorlage für Musiker und kreative Köpfe aus Oberösterreich. Beim "Mix my Jingle"-Contest kannst du zeigen, was musikalisch in dir steckt.

Dabei gibt es kaum Grenzen: Techno statt Radio-Sound? Eine rockige Gitarren-Version? Blasmusik, Singer-Songwriter oder eine Idee, mit der niemand rechnet? Entscheidend ist, dass du aus dem Original deine ganz eigene Version machst.

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So kommt dein Remix ins Rennen

Die Teilnahme funktioniert ganz einfach: Schnapp dir Stefans Jingle und mach daraus einen Remix, ein Cover oder eine komplette Neuinterpretation. Anschließend nimmst du ein Video von deiner Version oder Performance auf.

Das Video postest du auf deinem öffentlichen Instagram-Account und markierst @stefan.kaineder. Damit ist deine Version beim Contest dabei.

Wichtig: Mitmachen kannst du bis 28. September 2026, 10 Uhr.

Stefan Kaineder hört sich die Einreichungen persönlich an und sucht seine drei Favoriten aus. Bewertet werden Kreativität, Umsetzung und Spaßfaktor.

Für die drei ausgewählten Remixes gibt es Musik-Gutscheine von SAM Music im Gesamtwert von 1.000 Euro:

1. Platz: Gutschein im Wert von 500 Euro SAM Music

2. Platz: Gutschein im Wert von 250 Euro SAM Music

3. Platz: Gutschein im Wert von 250 Euro SAM Music

Eine perfekte Studio-Produktion ist also nicht gefragt. Eine originelle Idee kann genauso überzeugen wie ein aufwendig produzierter Remix.

Jetzt fehlt nur noch dein Sound: Jingle anhören, Instrument oder Mischpult schnappen und loslegen. Alle Infos und den Jingle findest du auf www.mit-dir.at/jingle