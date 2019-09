Rempler in Disco endete für 17-Jährigen mit Knock-Out

Autsch! Ein 19-Jähriger schleuderte einen 17-Jährigen in einer Disco in Weitra zu Boden, der Bursch blieb bewusstlos liegen. Der Angreifer flüchtete.

Heftige Remplerei am Samstag gegen 3.45 Uhr nachts in einer Disco in Weitra (Bezirk Gmünd): Aus noch unbekannter Ursache hatte ein 19-Jähriger einen jungen Discobesucher (17) mit voller Wucht zu Boden geschleudert, der 17-Jährige schlug mit dem Kopf auf, blieb bewusstlos liegen.Der 19-Jährige machte sich indes aus dem Staub, verließ im Eiltempo das Lokal.Während der 17-Jährige von der Rettung versorgt und ins Spital Gmünd gebracht wurde, machte sich die Polizei auf den Weg, um den Angreifer auszuforschen.Das gelang auch rasch, der junge Mann wurde wegen Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.