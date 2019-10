Rendi-Wagner: "Nicht die Zeit für Grabenkämpfe"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert ihre Genossen zu Beendigung der "Selbstschädigung" auf, es sei "nicht die Zeit für Streit, Intrigen und Grabenkämpfe".

Max Lercher

Drei Tage Schweigen, am Montag schaffte es SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schließlich, ihr Entsetzen in Worte zu fassen. Aus der Sitzung des SPÖ-Vorstands am Freitag waren (falsche) Details über einen Beratervertrag von Max Lercher an eine Gratiszeitung "geleakt" und von dieser ohne Gegencheck veröffentlicht worden.Sie sei "sehr betroffen und schockiert", sagte Rendi-Wagner in Richtung ihrer Partei nun dem "Kurier". "Ich appelliere, diese öffentliche Selbstbeschäftigung, die zur Selbstbeschädigung führt, zu beenden." Sanktionen aber wolle sie keine erlassen, ihren Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch (hat „sachlich" berichtet) nahm sie in Schutz, was Lerchers Leykam für die SPÖ tue, wollte sie nicht verraten.Bei der Klubsitzung am Dienstag werde Lercher kein Thema sein, so ein SPÖ-Sprecher. Stattdessen soll Rendi-Wagner als Klubobfrau wiedergewählt werden. Doris Bures bleibt zweite Nationalratspräsidentin, Jörg Leichtfried Vize-Klubchef.