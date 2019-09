Hubschrauber und "Oldie" beim Mistfest der MA48

Am Wochenende lädt die MA48 wieder zum Großen Mistfest in die Garage Hernals. Neben Infos zum Abfall gibt es heuer auch ein von Lehrlingen restauriertes Flugzeug zu sehen.

Pro Lehrjahr bildet die MA 48 auch acht Lehrlinge im Bereich KFZ-Technik aus, in Summe werden jährlich 32 Lehrlinge betreut. Im Rahmen ihrer Ausbildung arbeiten und üben die jungen Menschen auch an alten, ausrangierten Fahrzeugen und Geräten.Darunter sind immer wieder auch nicht mehr abgeholte Fahrzeuge vom Abschleppplatz. So wie ein Jet, den die KFZ-Lehrlinge im vorigen Jahr äußerlich hergerichtet haben, im Jahr 2016 gab es auch einen Hubschrauber, an dem sie lernen konnten. "Die Flugzeuge wurden uns gratis zur Verfügung gestellt, der Hubschrauber zum Metallschrottpreis", so die MA48.Das Werken und Restaurieren der alten Fahrzeuge macht den Lehrlingen nicht nur Spaß, sondern ist auch deren ganzer Stolz. Umso mehr, wenn sie dann noch Auszeichnungen von der Wirtschaftskammer erhalten, wie es in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall war.Das heurige Lehrlingsprojekt ist ein restaurierter Lloyd LP 600 Alexander aus dem Jahr 1958. In liebevoller Detailarbeit erweckten die Lehrlinge den Kleinwagen wieder zu neuem Leben. Zu sehen ist das motorisierte Kleinod beim Mistfest am Wochenende (jeweils von 9 bis 18 Uhr) in der Richthausenstraße 2 (Hernals)."Die guten alten Stücke sind immer wieder Publikumsmagnet, begeistern tausende Besucherinnen und Besucher und sind die beste Werbung für die hohe Qualität der KFZ-Ausbildung", so die Stadt. Neben dem Oldtimer gibt es heuer unter anderem auch einen Nachbau der Apollo-Kapsel in Originalgröße zu sehen. Die Besucher bekommen dadurch einen recht guten Eindruck, unter welchen beengten Verhältnissen die Astronauten zum Mond und wieder retour zur Erde geflogen sind.Wem das zu wenig actionreich ist, kann sich gerne beim LKW-Fahrsimulator der MA 48 versuchen. Hier können Jugendliche und Erwachsene selbst virtuell einen Brummi steuern und die Auswirkungen auf verschiedene Verkehrssituationen erleben. An demselben Gerät werden auch die Lenker der MA 48 geschult.Wie es sich anfühlt, wenn es dabei crasht, lässt sich im Aufprallsimulator erleben. Dabei wird anschaulich gezeigt, dass selbst geringe Fahrgeschwindigkeiten große Auswirkungen haben können. Für Pedalritter gibt es einen Simulator, an dem man sein Fahrverhalten unter unterschiedlichsten Bedingungen trainieren kann.Das vielfältige Programmangebot bietet weitere zahlreiche Höhepunkte. Neben dem Riesenrad zählt auch ein Flying Fox oder ein Sky-Cage bereit, bei dem die Berufsfeuerwehr Wien in luftige Höhen verhilft. Dabei lässt sich erstmals in 40 m Höhe abheben und der Ausblick auf das Mistfest und Hernals genießen.Eine weitere Attraktion ist das Re-Use-Karussell, das ausschließlich aus ausgedienten Gegenständen besteht. Beispielsweise wurde eine alte Wanne zu einem Schiff umgebaut oder eine leere Gasflasche zu einer Rakete umfunktioniert. Der Antrieb für das Karussell erfolgt mit zwei Fahrrädern äußerst umweltschonend durch reine Muskelkraft der erwachsenen Besucher.Auch das Bühnenprogramm in der regen- und windgeschützten Halle ist an beiden Tagen wieder bunt gemischt – von Flohmarkt, über Hunde, Kabarett bis hin zu viel Musik ist alles dabei.9 Uhr: Kinderflohmarkt12.45 Uhr: Therapie-Begleithunde des Samariterbundes13.15 Uhr: "Physik macht keinen Mist" mit Planetarium-Direktor Werner Gruber13.50 Uhr: Taff Enough (Jonglage, Einrad-Slapstik, Leiterartistik)14.15 Uhr: Omar Sarsam - Herzalarm (Ausschnitte aus dem Programm)15.30 Uhr: Dennis Jale & The Jam Gang16.45 Uhr: Tandler-Band9 Uhr: Kinderflohmarkt12.45 Uhr: Next Generation (Hip Hop Dance und Rope Skipping-Vorführung)13.15 Uhr: "Physik macht keinen Mist" mit Planetarium-Direktor Werner Gruber13.50 Uhr: Taff Enough (Jonglage, Einrad-Slapstik, Leiterartistik)14.15 Uhr: Monti Beton - Die Supernacht der "70er und 80er"15.30 Uhr: Emma-Mo16.45 Uhr: von Gründorf präsentiert A Tribute to Udo JürgensDer Eintritt zum Mistfest ist kostenlos, alle Infos zum Mistfest in der Garage Hernals findest Du hier