Rettung in Schutzanzügen vor Palast der Queen

Die Rettung im Ganzkörper-Schutzanzug und die Polizei mit Gesichtsmasken brachten am Montag einen Mann vor dem Buckingham Palast weg.

Polizisten riefen Verstärkung

Die Queen kam von ihrem Wochenende im Windsor Castle zurück in den Buckingham Palast. Vor ihrem Sitz kam es zu einem Einsatz von Rettung und Polizei. Wenige Minuten nach Mittag fuhren Ambulanz und Polizeiauto vor.Einem Mann soll es laut "Daily Mail" gesundheitlich schlecht gegangen sein. Laut Scotland Yard rief ein patrouillierender Polizist Verstärkung. Ihm war der Kranke an der Kreuzung Spur Road und Birdcage Walk um fünf Minuten nach 12 aufgefallen.Polizisten trugen Gesichtsmasken und Handschuhe, das Rettungspersonal hatte Ganzkörper-Schutzanzüge an.In London wurde knapp ein Drittel alle englischen Corona-Fälle registriert. Dementsprechend nervös sind alle, vor allem wenn es um ihre Königin geht, die wegen ihres hohen Alter eindeutig zur Hochrisikogruppe gehört.Der Mann wurde ins Spital gebracht. Eine offizielle Bestätigung, ob er am Coronavirus leidet ist noch ausständig.