Ein bewaffneter Mann raste mit einem Rettungfahrzeug davon und erfasste eine Mutter mit ihrem Kinderwagen. Die Polizei fasste ihn.

Noch sind die genauen Details unklar, doch laut ersten Meldungen stahlen ein Mann und eine Frau einen Rettungswagen in Oslo, nachdem dieser zu einem Verkehrsunfall geeilt war. Das Paar war offenbar selbst in diesen Unfall verwickelt gewesen.Auf ihrer Fahrt rammten sie nicht nur ein anderes Fahrzeug, das sich überschlug, sondern fuhren auch eine Mutter und ihre 7 Monate alten Zwillinge in einem Kinderwagen an. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht, über ihren Zustand ist noch nichts bekannt. Ein älteres Ehepaar konnte gerade noch zur Seite springen.Rund 15 Minuten nach den Diebstahl des Rettungsautos konnte die Polizei das Fahrzeug stoppen, indem man die Reifen zerschoss. Der Mann, gekleidet mit grünen Militärhosen und einer Tarnjacke, wurde dabei leicht verletzt und festgenommen. Die Frau befindet sich auf der Flucht.Derzeit ist noch unklar was das Motiv der beiden wahr und ob die Verletzten absichtlich angefahren wurden. Die Polizei kann der noch nicht sagen, ob es sich um einen Terroranschlag handelte.Das norwegische Fernsehen hat hier ein angebliches Foto des Mannes kurz bevor er den Rettungswagen kaperte sowie ein Video von den Polizeischüssen.