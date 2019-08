Rettunseinsatz: Wieder Unfall mit E-Scooter

Donnerstag, 22.8, gegen 18.30 Uhr in der Brigittenau: Eine Wienerin (21) fuhr mit einem E-Roller, stürzte an der Ecke Jägerstraße und Stromstraße plötzlich aus unbekannter Ursache.

Heuer bereits 400 Wiener im Spital

Laut Wiener Berufsrettung erlitt die junge Frau Prellungen am Hals und im Kopfbereich. "Sie musste von den Sanitätern gestützt werden", so eine Augenzeugin.Zur weiteren Abklärung wurde die 21-Jährige in ein Spital gebracht. Wie berichtete , wurden laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) heuer bereits rund 400 Wiener bei Unfällen mit E-Scootern so schwer verletzt, dass sie im Spital behandelt werden mussten. (CZ)