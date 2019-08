Reus nach Blamage: "Uns völlig dumm angestellt"

Union Berlin kämpft Dortmund nieder, siegt verdient mit 3:1. Der Titel-Mitfavorit ist auf der Suche nach den Gründen für die Pleite.

Die Alte Försterei stand Kopf. Der Bundesliga-Aufsteiger schlug den Vizemeister. Union Berlin schickte Borussia Dortmund am Samstagabend mit einem 1:3-Rucksack im Gepäck auf die Heimreise.Das Team von Ex-Rapidler Christopher Trimmel lieferte einen verbissenen Kampf, lief im Vergleich sieben Kilometer mehr als der Gegner. Der Kampf wurde belohnt.Die Köpernicker setzten sich verdient durch. Union feiert seinen Doppelpack-Helden Marius Bülter und den aufopfernden Einsatz des Teams.Dortmund ließ genau das vermissen. Julian Brandt gab das nach dem Spiel sogar zu. Er sagte, Union habe mehr Willen gezeigt. Wie so etwas sein könne? "Gute Frage", schüttelte BVB-Star Marco Reus den Kopf."Wir haben uns einfach im gesamten Spiel komplett dumm angestellt. Wir hatten zwischendurch ein paar gute Lösungen gehabt, aber im letzten Drittel nicht gut ausgespielt und wenn wir es gut ausgespielt haben, dann machen wir die Tore nicht. Nach dem 1:1 waren wir gut drin und haben das Tempo bestimmt. Es war insgesamt zu wenig."Und die mangelnde Einstellung? "Ich glaube, wir denken, dass wir mit der Qualität locker die Spiele gewinnen. Wir müssen aufhören, daran zu glauben, dass wir nur mit Qualität die Spiele gewinnen. Wir müssen einfach die Tugenden an den Tag legen, die wir auch in der letzten Saison gezeigt haben. Mit Willen und Leidenschaft." Alle Details zum Spiel findet ihr hier. (SeK)