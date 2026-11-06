i Bereits Mitte Oktober sorgten heftige Regenfälle auf Rhodos für Überschwemmungen. Autos wurden ins Meer mitgerissen. REUTERS/Kyriakos Finas Urlaubsinsel in Notlage Rhodos unter Wasser! Schlammlawinen reißen Autos mit Auf der griechischen Insel Rhodos haben gewaltige Schlammmassen den Küstenort Archangelos verwüstet. Dutzende Gebäude wurden überflutet. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen auf der beliebten griechischen Urlaubsinsel Rhodos.

Im Küstenort Archangelos haben sich gewaltige Schlammmassen durch die Straßen gewälzt und geparkte Autos mitgerissen.

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Dutzende Häuser und Geschäfte wurden überflutet, Schlamm und Geröll drangen in die Gebäude ein.

Die Aufnahmen zeigen, wie Fahrzeuge von den braunen Fluten durch die Gassen geschoben werden.

Wie es in der "Bild" heißt, lässt der Starkregen zwar langsam nach. Doch Meteorologen warnen bereits vor weiteren schweren Schauern und Gewittern in der Region.

Weitere Unwetter erwartet

Für Urlauber auf Rhodos bedeutet das: Vorsicht ist geboten. Wer in den nächsten Tagen auf der Insel unterwegs ist, sollte Wetterprognosen im Auge behalten und gefährdete Gebiete meiden.