Rhodos unter Wasser! Schlammlawinen reißen Autos mit

Dramatische Szenen auf der beliebten griechischen Urlaubsinsel Rhodos.
Im Küstenort Archangelos haben sich gewaltige Schlammmassen durch die Straßen gewälzt und geparkte Autos mitgerissen.
Dutzende Häuser und Geschäfte wurden überflutet, Schlamm und Geröll drangen in die Gebäude ein.
Die Aufnahmen zeigen, wie Fahrzeuge von den braunen Fluten durch die Gassen geschoben werden.
Wie es in der "Bild" heißt, lässt der Starkregen zwar langsam nach. Doch Meteorologen warnen bereits vor weiteren schweren Schauern und Gewittern in der Region.
Für Urlauber auf Rhodos bedeutet das: Vorsicht ist geboten. Wer in den nächsten Tagen auf der Insel unterwegs ist, sollte Wetterprognosen im Auge behalten und gefährdete Gebiete meiden.