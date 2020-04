Richard Gere : Mit 70 ist Windelwechseln angesagt

Der Schauspieler Richard Gere und seine Frau Alejandra Silva sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Dritter Sohn für Richard Gere

Mit Ruhe in der Pension kann Hollywood-Superstar Richard Gere anscheinend wenig anfangen: Der beliebte US-Schauspieler, der sich nicht nur als Julia Roberts Traumprinz in "Pretty Woman" in die Herzen des Publikums gespielt hat, ist im stolzen Alter von 70 Jahren noch einmal Vater geworden.Seine Frau Alejandra Silva (37), mit der Gere seit 2018 verheiratet ist, hat nach Söhnchen Alexander (14 Monate) ihr zweites gemeinsames Kind gesund zur Welt gebracht. Der frisch gebackenen Vater freut sich über einen dritten männlichen Stammhalter, denn sein ältester Sohn Homer (20) stammt aus Ehe mit Exfrau Carey Lowell (59, "James Bond 007 - Lizenz zu töten"). Aus seiner Beziehung zu Topmodel Cindy Crawford (54), mit der der Schauspieler von 1991 bis 1995 verheiratet war, gingen keine Kinder hervor.Spirituell hat Gere seinen Halt im Buddhismus gefunden. Seit Jahren verbindet ihn und den Dalai Lama (84) eine besonders enge Freundschaft. Im Jahr 2018 segnete das geistige Oberhaupt die erste Schwangerschaft seiner Frau Alejandra und dürfte auch bei ihrem zweiten Kind seine schützende Hand über den neuen Erdenbürger halten.