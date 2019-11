Richard Gere wird mit 70 Jahren nochmal Vater

Die Ehefrau von Richard Gere ist wieder schwanger. Für das Paar ist es das zweite gemeinsame Kind.

Nur ein Jahr nach der Geburt von Sohn Alexander wird Richard Gere (70) erneut Vater. Wie das spanische Magazin "Hola!" berichtet, ist seine 34 Jahre jüngere Frau Alejandra Silva im dritten Monat schwanger. Für das Paar ist es das zweite gemeinsame Kind.Die beiden hatten sich vergangenen April auf seiner Ranch in New York heimlich das Ja-Wort gegeben. "Ich fühle mich wie in einem Märchen. Ich fühle mich wie die glücklichste Frau der Welt", meinte die Unternehmerin und Aktivistin damals zu "Hola!".Gere war zuvor mit Supermodel Cindy Crawford und Schauspielerin Carey Lowell ("Law & Order") verheiratet. Mit der Aktrice hat er einen Sohn namens Homer James Jigme (19). Die beiden trennten sich vier Jahre später. Silva führte bis 2012 eine Ehe mit Ingenieur Govind Friedland, mit dem sie ebenfalls ein gemeinsames Kind hat. Der Kleine heißt Albert (7).