Drama pur! Welt wartet auf Opernball-Gast von Lugner

Am Freitag ist es endlich so weit - Richard Lugner soll, so der Plan, endlich ankündigen, wer ihn zum Opernball begleitet.

Das, was bislang im Vorfeld des Opernballs rund um Richard Lugner und seine Logenbesetzung passiert ist, wird in Wien gemeinhin als "schwere Geburt" bezeichnet. Spektakuläre Bekanntgabe, Absage, Verschiebung, Vertröstung. Am Donnerstag dann der Ober-GAU. Die schon versammelte Presse wurde noch vor Beginn der PK wieder nach Hause geschickt, weil sich der Stargast (angeblich) übergangen fühlte. Die diesjährige Dramaturgie sucht in der langen Lugner-Tradition beim Opernball ihresgleichen.Sechs Tage vor dem Ball der Bälle soll es nun endlich so weit sein. Völlig unspektakulär und gar nicht Lugner-like soll im Lauf des Tages per Presseaussendung angekündigt werden, mit wem Richard Lugner am 20. Februar unter heftigstem Blitzlichtgewitter die Feststiege der Staatsoper erklimmen wird.Prognosen über den Gast abzugeben, hat eigentlich gar keine Sinn. Schon Lindsey Vonn, die einen Tag nach ihrer Bekanntgabe wieder abgesagt hat, war eine totale Überraschung. Selten fischte man dabei so sehr im Trüben wie 2020.