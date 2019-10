Ricky Martin feiert die Geburt von Sohn Renn

Der Sänger und sein Ehemann Jwan Yosef sind erneut Eltern geworden.

Nach den elfjährigen Zwillingen Matteo und Valentino sowie der zehn Monate alten Tochter Lucia durften sich die beiden Väter nun über die Geburt ihres Sohnes Renn freuen.Auf Instagram postete Ricky ein Foto, auf dem das Köpfchen des Babys zu sehen ist, das er strahlend im Arm hält. Dazu schrieb er: "Unser Sohn Renn Martin-Yosef ist geboren. #TheBabyIsBorn".Erst letzten Monat gab der Musiker die freudige Nachricht über seinen baldigen Familiennachwuchs bekannt. Während seiner Rede beim Human Rights Campaign National Dinner in Washington, D.C., bei der er eine Auszeichnung für sein soziales Engagement erhielt, meinte der 'Livin' La Vida Loca'-Hitmacher: "Meine Familie ist hier. Jwan, ich sehe meinen Ehemann nicht, Jwan, ich liebe dich, meine wunderschönen Zwillinge Valentino und Matteo sind auch hier, ich liebe euch über alles, ihr seid meine Kraft, ihr inspiriert mich jeden Tag, ihr motiviert mich, dran zu bleiben, was ich mache und ihr seid unglaubliche Kinder. Ihr seid großartig. Ich liebe dich, Lucia, mein Baby-Mädchen, die nicht hier bei uns ist, sie blieb daheim mit der Großmutter, aber sie ist auch das Licht in meinem Leben. Und übrigens, ich muss bekannt geben, dass wir wieder schwanger sind. Wir erwarten ein Baby! Genau! Ich liebe große Familien".