Ricky Martin zeigt seine kleine Tochter Lucia

Der Latino-Popstar entzückte seine Fans mit dem ersten Foto von Tochter Lucia.

"Das Licht meiner Augen. Lucia", schrieb der 47-jährige Martin zu dem süßen Foto, auf der er seine Tochter am Schoß hält. Ehepartner Jwan Yosef und er haben Anfang 2019 verkündet, dass sie seit Weihnachten Familienzuwachs haben.Mittlerweile ist die kleine Lucia neun Monate alt. Für Martin, der seit 2017 mit Yosef verheiratet ist, ist Lucia nicht das erste Kind. Bereits seit 2008 teilt er sein Leben auch mit den Zwillingen Matteo und Valentino."Seit meine Zwillinge geboren wurden, wollte ich Papa eines Mädchens werden. Ich will eine große Familie, wir wollen eine große Familie, es ist wunderschön", sagte er noch vor ein paar Monaten in einem Interview.(baf)