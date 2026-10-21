i In den Mails findet sich auch Schriftverkehr von hochrangigen Parteifunktionären wie AfD-Chefin Alice Weidel. REUTERS "Muselmanen", "Monster Merkel" Riesen-Hack enthüllt AfD-Interna Hacker veröffentlichten Hunderttausende E-Mails der AfD. Der Inhalt ist brisant: rassistische und antisemitische Ausfälle von Parteimitgliedern. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Internet wurde ein gewaltiger Datensatz mit E-Mails von und an Vertreter der deutschen Rechtsaußen-Partei AfD veröffentlicht.

Auf einer Website namens hexane.cc sind Hunderttausende mutmaßliche Nachrichten öffentlich zugänglich gemacht worden.

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Insgesamt handelt es sich um rund 421.000 Mails mit einem Datenvolumen von 281 Gigabyte. Die Daten reichen offenbar bis ins Jahr 2014 zurück, das jüngste Schriftstück stammt vom 12. September dieses Jahres.

Wie n-tv.de berichtet, findet sich in den Mails Schriftverkehr von hochrangigen Parteifunktionären wie AfD-Chefin Alice Weidel, Beatrix von Storch oder den früheren Vorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland.

Rassistische Ausfälle dokumentiert

In dem veröffentlichten Material ist unter anderem von "Muselmanen" oder einem "dreckigen Monster Merkel" die Rede. Ein Schriftverkehr zwischen zwei AfD-Mitgliedern aus NRW trägt sogar den Betreff "Verkauf von Hakenkreuzfahnen und Drogen am Infostand".

Eine weitere E-Mail soll ein internes Dossier über den heutigen AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich enthalten. Dieser hatte sich in Chats als "freundliches Gesicht des NS" bezeichnet.

AfD bestätigt Angriff

Die Partei bestätigte den Hackerangriff. "Im September 2026 kam es zu einem Hackerangriff auf einen Hosting-Dienstleister unserer Partei", erklärte die AfD. Der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden.

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IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann stufte den Datensatz nach vorläufiger Prüfung als authentisch ein. Die vollständige Überprüfung der Daten dürfte angesichts der Größe noch dauern.